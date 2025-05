Así fue el primer día de la declaración del expresidente Uribe; defendió su inocencia y habló de Santos y Vargas Lleras

Los juzgados de Paloquemao hervían desde temprano. A las afueras, opositores y simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe se congregaron: unos para respaldarlo, otros para exigir justicia. Nadie quería perderse su llegada.

Uribe fue puntual. A las 8:30 de la mañana, la juez 44 de Conocimiento dio apertura oficial a la etapa de defensa en el juicio por presunta manipulación de testigos. Lo escoltaba un equipo de al menos cinco abogados, liderados, aunque a la distancia, por su defensor de confianza, Jaime Granados, quien asumió el interrogatorio desde la virtualidad.

La declaración de Uribe estuvo centrada en desmentir que alguna vez hubiera buscado exparamilitares presos para que testificaran a su favor. Sin embargo, entre sus respuestas, el exmandatario soltó una revelación hasta ahora desconocida: una supuesta “confabulación” entre el expresidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras para perjudicarlo.

El expresidente no ofreció detalles sobre en qué consistía exactamente ese presunto complot, ni si tenía relación directa con el actual proceso judicial. Lo que sí dejó claro fue su sorpresa: dijo que de Santos no le extrañaba, pero sí de Vargas Lleras: “En el año 2012, me llama Yair Acuña, que estaban en toda esa confabulación, en esa Comisión de Acusación con el senador Cepeda, con Juan Manuel Santos y con el doctor Vargas Lleras. A mí me llama Yair Acuña a una indagatoria. Después me encuentro yo a Yair Acuña en un avión, y me dice: ‘a mí me da pena con usted, yo no quería hacer eso, eso lo hice por un negocio con Santos y con Vargas Lleras’”, relató.