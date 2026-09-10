Juliana Guerrero se desahogó ante el país: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”

Juliana Guerrero decidió contarle a Colombia todo aquello que la ha tenido “estancada” en medio de un proceso judicial que terminó en una condena a 3 años de prisión (excarcelables), tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La condena se produjo por el delito de fraude procesal, que cobró relevancia luego de comprobarse que había falsificado títulos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, durante el gobierno de Gustavo Petro.
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El proceso judicial fue largo y escandaloso para el país, pues también resultó involucrada la Fundación Universitaria San José, institución en la que además fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven.