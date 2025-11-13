En vivo | Nacional juega por el punto invisible frente al Junior y esta es la nómina titular

Atlético Nacional visita a Junior con un objetivo claro, quedarse con el punto invisible antes de ingresar a los cuadrangulares semifinales de la Liga-2. El Verde llega con tres bajas importantes: William Tesillo, Camilo Cándido y Jorman Campuzano. Sin embargo, el técnico Diego Arias confía plenamente en los jugadores que los reemplazarán para ampliar el registro de 9 triunfos y 2 empates.

Así que se decidió por la siguiente nómina titular: Luis Marquínez; Cristian Uribe, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Elkin Rivero, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Juan Bauzá, Alfredo Morelos.

Junior, por su parte, llega al partido ya clasificado, pero con la necesidad de romper una racha de tres juegos sin victorias. El equipo barranquillero buscará sumar de local y escalar posiciones.

En cuanto al historial entre ambos equipos, Atlético Nacional domina con 102 victorias, 82 empates y 85 derrotas. La última vez que se enfrentaron en el Atanasio Girardot, Junior se llevó la victoria por 3-2. Nacional no vence a Junior en Barranquilla desde el 18 de septiembre de 2021 (1-3) y desde ese triunfo lo ha visitado en seis ocasiones, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas.

Sigue aquí el minuto a minuto de este partido: