Por no pagar una deuda, asesinaron a un obrero mientras cargaba unos bultos de cemento en La Cruz, Medellín

Con varios bultos de cemento en su espalda que estaba cargando para construir una casa, a Alexánder Navales Toro le propinaron múltiples heridas de arma blanca, las cuales hicieron que tirara el material al suelo mientras se desplomaba producto de las lesiones. Estas le provocaron la muerte en el sitio a sus 32 años.
Ocurrió en la carrera 27C con la calle 77 en el barrio La Cruz, nororiente de Medellín, en medio de una retaliación por una deuda que tendría el fallecido con el presunto victimario desde hace varios meses, la cual no habría pagado. Por esta razón habría aprovechado para atacarlo por la espalda, propinándole las lesiones.