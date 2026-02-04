Por no pagar una deuda, asesinaron a un obrero mientras cargaba unos bultos de cemento en La Cruz, Medellín

Con varios bultos de cemento en su espalda que estaba cargando para construir una casa, a Alexánder Navales Toro le propinaron múltiples heridas de arma blanca, las cuales hicieron que tirara el material al suelo mientras se desplomaba producto de las lesiones. Estas le provocaron la muerte en el sitio a sus 32 años. Ocurrió en la carrera 27C con la calle 77 en el barrio La Cruz, nororiente de Medellín, en medio de una retaliación por una deuda que tendría el fallecido con el presunto victimario desde hace varios meses, la cual no habría pagado. Por esta razón habría aprovechado para atacarlo por la espalda, propinándole las lesiones.

¿Cómo ocurrió el asesinato del obrero en el barrio La Cruz?

“Estaba cargando material, subiendo y bajando material. Ese tipo aprovechó y lo cogió por la espalda cuando estaba descargando uno de los bultos de materia. Después de recibir la puñalada, intentó correr pero se desplomó a cuatro escaleras de la vía principal”, relató uno de los testigos de esta agresión. Mientras Navales Toro agonizaba dentro de la obra, el señalado agresor intentaba escapar, pero los demás trabajadores de la obra de inmediato lo interceptaron y le quitaron el cuchillo, no sin ante propinarle algunos golpes. Al tiempo, llamaron a la Policía para que interviniera en esta situación y procediera judicialmente con quien sería el victimario.

En este punto del barrio La Cruz, cuando estaba cargando unos bultos de cemento, asesinaron a Alexánder Navales Toro, de 32 años. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Cuando los uniformados llegaron, procedieron con la captura de Jaider Guerra Saavedra, de 22 años, quien fue señalado de esta agresión. Sería también obrero de construcción y los inconvenientes se habrían generado desde que trabajaban en otro proyecto. Le puede interesar: Hombre murió asesinado luego de que, al parecer, su esposa incendiaria su casa en La Milagrosa, Medellín

Reporte judicial: otros homicidios y cifras de violencia en Medellín 2026

Pero este no fue el único homicidio en las últimas horas. En una cama de la Clínica Sagrado Corazón, de Medellín, las autoridades realizaron la inspección judicial de Julián Steven Ibarra Sepúlveda, de 32 años, quien fue baleado en horas de la madrugada y hallado en la calle por personal de la Policía Metropolitana.