Por no pagar una deuda, asesinaron a un obrero mientras cargaba unos bultos de cemento en La Cruz, Medellín

Una deuda de dinero terminó en tragedia en el nororiente de Medellín. Vecinos de La Cruz capturaron al señalado asesino de un obrero de 32 años. Conozca los detalles de la captura y la cifra de homicidios.

  • Este es el momento en el que las autoridades presentaron la captura de Jaider Guerra Saavedra, de 22 años, señalado de asesinar a Alexánder Navales Toro, de 32 años. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA
  • En este punto del barrio La Cruz, cuando estaba cargando unos bultos de cemento, asesinaron a Alexánder Navales Toro, de 32 años. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 3 horas
Con varios bultos de cemento en su espalda que estaba cargando para construir una casa, a Alexánder Navales Toro le propinaron múltiples heridas de arma blanca, las cuales hicieron que tirara el material al suelo mientras se desplomaba producto de las lesiones. Estas le provocaron la muerte en el sitio a sus 32 años.

Ocurrió en la carrera 27C con la calle 77 en el barrio La Cruz, nororiente de Medellín, en medio de una retaliación por una deuda que tendría el fallecido con el presunto victimario desde hace varios meses, la cual no habría pagado. Por esta razón habría aprovechado para atacarlo por la espalda, propinándole las lesiones.

¿Cómo ocurrió el asesinato del obrero en el barrio La Cruz?

“Estaba cargando material, subiendo y bajando material. Ese tipo aprovechó y lo cogió por la espalda cuando estaba descargando uno de los bultos de materia. Después de recibir la puñalada, intentó correr pero se desplomó a cuatro escaleras de la vía principal”, relató uno de los testigos de esta agresión.

Mientras Navales Toro agonizaba dentro de la obra, el señalado agresor intentaba escapar, pero los demás trabajadores de la obra de inmediato lo interceptaron y le quitaron el cuchillo, no sin ante propinarle algunos golpes. Al tiempo, llamaron a la Policía para que interviniera en esta situación y procediera judicialmente con quien sería el victimario.

En este punto del barrio La Cruz, cuando estaba cargando unos bultos de cemento, asesinaron a Alexánder Navales Toro, de 32 años. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA
En este punto del barrio La Cruz, cuando estaba cargando unos bultos de cemento, asesinaron a Alexánder Navales Toro, de 32 años. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Cuando los uniformados llegaron, procedieron con la captura de Jaider Guerra Saavedra, de 22 años, quien fue señalado de esta agresión. Sería también obrero de construcción y los inconvenientes se habrían generado desde que trabajaban en otro proyecto.

Reporte judicial: otros homicidios y cifras de violencia en Medellín 2026

Pero este no fue el único homicidio en las últimas horas. En una cama de la Clínica Sagrado Corazón, de Medellín, las autoridades realizaron la inspección judicial de Julián Steven Ibarra Sepúlveda, de 32 años, quien fue baleado en horas de la madrugada y hallado en la calle por personal de la Policía Metropolitana.

Los hechos se registraron en la calle 40C con la carrera 38B, en el barrio El Salvador, en circunstancias que no son del todo claras por parte de las autoridades, ya que aprovechando la soledad de la zona, el victimario habría atacado en múltiples oportunidades a este hombre.

Con este caso son 30 los asesinatos que se han registrado este año en Medellín, uno más de los contabilizados el año pasado a la fecha. En lo que va transcurrido de febrero, estos han sido los únicos casos en la capital antioqueña.

