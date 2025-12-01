Junior y Tolima picaron en punta y se perfilan como posibles finalistas de la Liga Betplay

A falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares semifinales, Junior y Deportes Tolima se perfilan como los posibles finalistas de la Liga Betplay-2.
Los triunfos 2-1 de Junior ante Atlético Nacional y 1-0 de Tolima sobre Santa Fe despejaron el camino de ambos equipos para instalarse como líderes sólidos de sus respectivos cuadrangulares.
En el A, Junior llegó a 8 puntos, seguido por Atlético Nacional con 5 que sigue teniendo opciones matemáticas para lograr la clasificación, pero ya no depende solo de sus resultados.