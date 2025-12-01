Junior y Tolima picaron en punta y se perfilan como posibles finalistas de la Liga Betplay

A falta de dos jornadas para el cierre de los cuadrangulares semifinales, Junior y Deportes Tolima se perfilan como los posibles finalistas de la Liga Betplay-2. Los triunfos 2-1 de Junior ante Atlético Nacional y 1-0 de Tolima sobre Santa Fe despejaron el camino de ambos equipos para instalarse como líderes sólidos de sus respectivos cuadrangulares. En el A, Junior llegó a 8 puntos, seguido por Atlético Nacional con 5 que sigue teniendo opciones matemáticas para lograr la clasificación, pero ya no depende solo de sus resultados.

América que se mide este lunes ante el DIM en el Atanasio Girardot es tercero con cuatro puntos y necesita derrotar al Poderoso para llegar a 7 y tener opción de lucharle el primer lugar a los Tiburones. En el cierre del grupo está DIM con solo un punto y la obligación de ganar los tres partidos que le restan para mantener una opción matemática, que cada vez se ve más lejana, para clasificar a la final. En el B, Deportes Tolima dejó, virtualmente, sentenciada la suerte del Grupo B. Con una actuación dominante, el equipo ‘Pijao’ suma 10 de 12 puntos posibles y solo un milagro matemático podría impedir su regreso a la gran final de la Liga BetPlay-2 Dimayor. La victoria 1-0 sobre Independiente Santa Fe en la fecha cuatro no solo consolidó al Tolima en la cima, sino que, de paso, eliminó a los dos equipos de la capital: Santa Fe y Fortaleza Ceif (ambos con 3 puntos), que se despidieron oficialmente del sueño de disputar el título.

El conjunto tolimense, dirigido por Lucas González, se ha mostrado como el más sólido y efectivo del grupo. Su ventaja de tres puntos sobre el único perseguidor, Atlético Bucaramanga (7 puntos), le da tranquilidad. Para sellar su clasificación, al cuadro de Ibagué le basta con un resultado favorable en la próxima jornada: ganar o empatar ante el Bucaramanga. Incluso perdiendo, el margen de error es amplio, pues posee el punto invisible que le da la ventaja en caso de empate a 10 o 13 puntos. El Bucaramanga, que orienta Leonel Álvarez, es consciente de que necesita un desempeño perfecto en las dos jornadas restantes y esperar una doble caída del líder, un escenario altamente improbable dada la fortaleza mostrada por el equipo ibaguereño. Tolima juega como visitante ante los búcaros (un partido clave) y cierra en casa ante Fortaleza. Los santandereanos tendrán que visitar al Santa Fe.

Una despedida amarga