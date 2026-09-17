Klopp sorprende en Alemania y convoca a 44 jugadores para la fecha Fifa: “quiero conocer al mayor número de jugadores”

El seleccionador alemán Jürgen Klopp sorprendió con su primera convocatoria al mando del combinado teutón y presentó una lista de 44 futbolistas para enfrentar sus partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en la fecha Fifa.

Klopp llegó a dirigir la Mannschaft luego de la destitución de Julian Nagelsmann provocada por la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay. El extécnico de Liverpool y Borussia Dortmund firmó un contrato para estar al mando de los tetracampeones mundiales hasta finalizar la Copa del Mundo del 2030.

Tras estar 9 años en la Premier League y 11 años en la Bundesliga, el estratega se estrena en el fútbol de selecciones con el deseo de ver a una amplia lista de futbolistas. “Quiero conocer al mayor número posible de jugadores durante este periodo. He estado viajando y reuniéndome personalmente con muchos de ellos porque quería hacerme una idea de cómo son como futbolistas”, subrayó Klopp en la presentación de la convocatoria.

Sobre la lista, el seleccionador destacó que no estructuró un “equipo A” y un “equipo B”, sino dos planteles equilibrados en posiciones, experiencia y personalidades para competir por el triunfo en los cuatro duelos.

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Dentro de los 44 convocados hay 16 posibles debutantes, es decir, que han sido llamados pero no han tenido minutos con la Selección, y 11 futbolistas que nunca habían asistido a una citación con la selección mayor.

En ese grupo destaca el caso de Felix Keidel, del SV Elversberg, quien será el primer jugador en la historia de su club en ser convocado a la selección absoluta de Alemania. Vitaly Janelt, del Brentford, logró su primer llamado a la de mayores tras consagrarse campeón europeo Sub-21.

Asimismo, hay regresos como el de Karim Adeyemi, Ridle Baku, Serge Gnabry y el más sonado, Marc-André ter Stegen, quien fue ratificado como el arquero titular y eje de estabilidad para el arranque del proyecto.