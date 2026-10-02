Prometido de Gypsy Rose Blanchard, conocida por asesinar a su madre, fue encontrado muerto

Ken Urker, el prometido de Gypsy Rose Blanchard, la estadounidense que se hizo reconocida internacionalmente por el asesinato de su madre, falleció este jueves 1 de octubre. La noticia fue confirmada por la propia Gypsy al medio de comunicación People.

Urker fue encontrado en su casa, ubicada en Luisiana, Estados Unidos. Según las autoridades locales, la Policía recibió un reporte en la tarde de ese día y, al llegar a la residencia, encontró el cuerpo sin vida del hombre, de 34 años.

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Alrededor de la vivienda de Urker, los agentes también hallaron varios objetos que podrían estar relacionados con su fallecimiento, cuya causa aún no ha sido revelada. En el baño encontraron jeringas, una cuchara y una sustancia marrón, mientras que en la mesa de noche había una pistola.

La Oficina del Sheriff de la parroquia de Lafourche, encargada de atender el caso, confirmó que no había rastros de heridas provocadas por un arma de fuego.

“No se encontraba bien anímicamente últimamente. Había estado bebiendo mucho para sobrellevar la situación”, le contó Gypsy Rose a People. Por su parte, una familiar de Blanchard, Anita Blanchard, le dijo a las autoridades que el día anterior Ken le había expresado que se sentía deprimido y angustiado.

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