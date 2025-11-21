¿Don Ramón Mier? El arquero colombiano del Cruz Azul fue demandado por presuntamente no pagar la renta en casa donde vivía en México

El día que estaban operando a Kevin Mier de la fractura de tibia que sufrió en el partido entre Cruz Azul y Pumas de México, llegó una carta a la sede del club cementero, para el que trabaja, en la que le notificaban que había sido demandado por no pagar el arriendo de la casa en la que vivió, hasta septiembre de este año, en la capital del país azteca.
Era jueves 13 de noviembre y un responsable jurídico del Cruz Azul recibió la notificación en la sede del club. En ella decían que la señora Yolanda Muñiz Martínez, propietaria de una casa ubicada en San Jerónimo, uno de los sectores exclusivos de la Ciudad de México, demandaba a Mier por “emplazamiento con requerimiento de pago y embargo ante el Poder Judicial de la Ciudad de México”.