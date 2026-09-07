Keylor sueña con mejorar la movilidad y su hermanito lo impulsa a no rendirse: “¡Tú puedes!”

“¡Tú puedes, hermanito!” son las palabras de aliento que le da Keyler a su gemelo Keylor, un pequeño de tan solo cinco años que lucha por mejorar su movilidad y ser un futbolista como Richard Ríos, a quien admira profundamente. Ambos vienen de una familia humilde en Cartagena, que ha vivido en carne propia la escasez y la falta de recursos para llevar a cabo una terapia adecuada para Keylor, que padece de parálisis cerebral tras nacer prematuramente a los seis meses de gestación. Esta condición no tiene cura, pero existen tratamientos para facilitar la calidad de vida y la independencia del paciente.

“Nosotros nos dimos cuenta de la parálisis porque, como ellos son gemelos, Keyler ya gateaba y su hermanito no, además porque la cabecita no la movía bien. Nosotros lo llevamos a hacerle estudios y nos dieron el dictamen de que tenía parálisis cerebral”, dijo Jairo Palomino a EL COLOMBIANO. Lea también: “Quiero ser de verdad colombiano”: influencer Zion Hwang pide la nacionalidad y De la Espriella le responde Katery Orozco y Jairo Palomino son los padres de Keylor, Keyler y Jairo Javier. Ellos han hecho todo tipo de maromas con lo que encuentran para ayudar en las terapias. La familia ha usado dos palos de escoba que sirven como apoyo para que Keylor haga sus ejercicios. También adecuaron las sillas y convirtieron las mesas en estaciones de servicio. Mejor dicho, toda la casa se convirtió en un centro de acondicionamiento improvisado.

“Keylor no caminaba, no avanzaba. Mi esposa y yo quedamos sin trabajo. Después de un tiempo, decidí quedarme con mi hijo y hacerle terapia. Nosotros lo llevamos a su centro de rehabilitación, pero los médicos dicen también que hay que ayudarlo aquí en casa”, añadió. En uno de los videos que la familia compartió a EL COLOMBIANO, se ve al niño con una sonrisa gigante, usando guantes para no lastimarse y moviéndose al son de los gritos de su hermanito, la persona que lo invita a no desfallecer, porque la lucha también la siente como suya. Entérese: Él es Mateo Bonolly, el joven paisa que creó una bicicleta eléctrica para las calles de Medellín Uno es el motor del otro y representan el amor y la empatía en situaciones en las que se requiere poner toda la atención en uno de los miembros de la familia. La meta de Orozco y Palomino no es solamente mejorar las condiciones de sus hijos, sino también buscar un hogar más espacioso y con los recursos necesarios para que Keylor tenga comodidad. “Uno de los sueños de Keylor es conocer a Richard Ríos; siempre lo menciona. Y mi otro hijo, Keyler, siempre ha soñado con conocer a Luis Díaz. Esos son los dos jugadores favoritos de ellos”, dijo el papá.

Jairo Palomino se dedica al mototaxismo, pero desde hace aproximadamente un año no cuenta con un trabajo estable. Por esta razón, la familia pide la solidaridad de quienes deseen aportar un granito de arena a través del número de Nequi 317 684 6763. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas