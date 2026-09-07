Keylor sueña con mejorar la movilidad y su hermanito lo impulsa a no rendirse: “¡Tú puedes!”

“¡Tú puedes, hermanito!” son las palabras de aliento que le da Keyler a su gemelo Keylor, un pequeño de tan solo cinco años que lucha por mejorar su movilidad y ser un futbolista como Richard Ríos, a quien admira profundamente.
Ambos vienen de una familia humilde en Cartagena, que ha vivido en carne propia la escasez y la falta de recursos para llevar a cabo una terapia adecuada para Keylor, que padece de parálisis cerebral tras nacer prematuramente a los seis meses de gestación. Esta condición no tiene cura, pero existen tratamientos para facilitar la calidad de vida y la independencia del paciente.