Kim Kardashian recibió 1 euro de inemnización por el robo que sufrió en París en 2016

Un tribunal de París concedió a Kim Kardashian una indemnización de 1 euro por el robo a mano armada que sufrió en la capital francesa en 2016. La cifra correspondía al monto que la celebridad había solicitado en el proceso, según informó un abogado involucrado en el caso.

La decisión fue adoptada este martes, casi una década después del asalto ocurrido durante la Semana de la Moda de París. Kardashian se hospedaba en el Hôtel de Pourtalès cuando un grupo de ladrones irrumpió en su habitación y se llevó joyas valoradas en más de 6 millones de dólares.

Lea más: Condenan a camionero que ocultó cocaína en carga de ropa de marca de Kim Kardashian

La celebridad y su estilista, Simone Harouche, expresaron su agradecimiento al sistema judicial francés tras conocer la decisión.