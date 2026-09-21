Almacenes de Koaj y Lili Pink quedan bajo medidas cautelares en medio de operativo contra presunto contrabando

Las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles avaluados en $379.873 millones, la mayor parte ubicados en Bogotá. La cuestión es que el operativo alcanzó inmuebles de Koaj y Lili Pink; dichas marcas quedaron en la lupa de la investigación por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Hay que recordar en abril de este año la Fiscalía realizó un operativo contra la reconocida marca de ropa interior Lili Pink, una investigación que todavía sigue en curso. Este es un nuevo capítulo que, además, suma a Koaj, una marca colombiana de moda juvenil que pertenece a Permoda.
Según información de las autoridades, el valor conjunto de los bienes intervenidos asciende a $379.873 millones. Las propiedades están ubicadas principalmente en Bogotá y distintos municipios de Cundinamarca.
El operativo fue coordinado por el Ejército, la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de avanzar en la investigación de una presunta organización criminal transnacional que, según las autoridades, habría utilizado empresas fachada para legalizar mercancía ilícita.
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Las medidas afectan inmuebles relacionados con establecimientos comerciales de Koaj y Lili Pink, pero las autoridades precisaron que las actuaciones judiciales están dirigidas específicamente contra la propiedad de los bienes y no significan la desaparición total de las marcas.