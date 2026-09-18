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Kylian Mbappé deja Nike y se convierte en la cara de la marca suiza On

On, una marca deportiva oriunda de Suiza busca irrumpir en el mercado del fútbol y su primera estrella firmada es Kylian Mbappé.

  • El francés Kylian Mbappé es la nueva cara de On. FOTOS: X KMbappé y Onrunning
    El francés Kylian Mbappé es la nueva cara de On. FOTOS: X KMbappé y Onrunning
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 50 minutos
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El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

“La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón de fútbol Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo”, indicó en un comunicado.

La marca también indicó que el campeón del mundo francés de 1998 Thierry Henry se convertirá en su director de fútbol.

“Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar”, declaró Mbappé en el comunicado de On, que no indicó el importe del contrato.

La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculado al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se erigió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.

No es la primera vez que Nike pierde una figura

Si bien la cara de Nike en el fútbol, Cristiano Ronaldo, se mantiene vinculado con la marca del “chulo”, hay otros casos en figuras que estaban llamadas a ser el futuro de la compañía en el deporte rey y que con el paso del tiempo lo dejaron a un lado, así como Mbappé.

El 12 de septiembre de 2020, Neymar Jr. terminó su vinculación con los americanos y se vinculó con Puma, la histórica marca alemana que durante muchos años fue la reina del calzado en el mundo del fútbol, ya que patrocinó a Pelé y Diego Armando Maradona.

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Con la rotura entre Kylian y Nike, la cara de la compañía en la élite futbolera pasa a ser Erling Braut Haaland.

Lea también: “La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona”, declaró médico en el juicio

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué marca deportiva patrocinará a Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé será imagen de la marca suiza On, después de haber estado vinculado con Nike durante prácticamente toda su carrera.
¿Qué papel tendrá Thierry Henry en On?
Thierry Henry será el director de fútbol de On, dentro de la estrategia de la marca suiza para entrar en el fútbol profesional.
¿Cuánto dinero cobrará Mbappé por su contrato con On?
El importe del contrato entre Kylian Mbappé y On no ha sido revelado. La compañía suiza anunció el acuerdo, pero no informó de su valor económico.
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