Kylian Mbappé espera poder ganar el Balón de Oro este año tras responder a las críticas: “Yo he hecho mucha historia”

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, consideró este lunes 7 de septiembre que “ha hecho mucha historia en la competición más importante del deporte, por lo que puede ser un buen año” para ganar el Balón de Oro, tras convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales, luego de jugar la cita orbital en Norteamérica.
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“Yo he hecho mucha historia en la competición más importante del deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, dijo Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de Champions de este martes contra el Inter de Milán. El delantero francés destacó que hizo “mucha historia este verano”, en referencia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde fue el máximo goleador.