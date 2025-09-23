La “Familia Michoacana”, el grupo criminal que estaría detrás de la muerte de los colombianos B King y Regio Clown en México

Tras la muerte de los colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown, que habían desaparecido hace seis días en México, se plantean varias hipótesis sobre lo ocurrido con los músicos.

Medios locales han señalado que los artistas habrían sido víctimas de un crimen cometido por integrantes de La Familia Michoacana, organización criminal que opera en el centro del país.

Actualmente, este grupo es liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”. Bajo su mando, la organización ha expandido su influencia más allá de Michoacán, extendiéndose hacia Guerrero, el Estado de México y zonas estratégicas del centro de México.

A esta organización se le atribuyen enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ataques a comunidades rurales y extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas.

En desarrollo...