Petro cuestionó ataque de EE. UU. contra lancha con cocaína en el Caribe: “Es posible que (tripulantes) fueran colombianos”

El presidente Gustavo Petro sugirió que los tripulantes de una supuesta lancha narcotraficante atacada por Estados Unidos cerca a las costas de República Dominicana eran ciudadanos colombianos.
El domingo, un vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana informó sobre un “golpe militar aéreo” de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe contra “una lancha rápida de narcoterroristas” a 80 millas náuticas de una de sus islas.
El responsable no determinó cuántas personas viajaban en la lancha, que al parecer transportaba 1.000 kilos de cocaína.
El presidente Donald Trump publicó el viernes un nuevo video que presuntamente mostraba un ataque estadounidense que, aseguró, mató a tres personas en una embarcación que transportaba droga, pero no especificó si este ataque era uno de los que ya había mencionado en los últimos días o si se trataba de uno nuevo.