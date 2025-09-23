x

Según último chat de DJ Regio Clown, el artista se iba a reunir en México con alguien a quien le dicen el comandante: “no confío en nadie”

Revelaron imágenes de un supuesto chat que corresponde a uno de los músicos colombianos que fueron hallados muertos en territorio mexicano.

  • B-King y DJ Regio Clown fueron hallados muertos en México luego de ser vistos por última vez el 16 de septiembre. Un chat sería una pista sobre quién fue la última persona que los vio con vida. Fotos: redes sociales y @c4jimenez
    B-King y DJ Regio Clown fueron hallados muertos en México luego de ser vistos por última vez el 16 de septiembre. Un chat sería una pista sobre quién fue la última persona que los vio con vida. Fotos: redes sociales y @c4jimenez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
Luego de que se confirmara la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, las autoridades mexicanas avanzan en la investigación de estos crímenes.

En medio de las investigaciones, se dio a conocer un supuesto chat de uno de los artistas, el cual daría una pista sobre lo que estaba haciendo antes de desaparecer, pues tanto Herrera como Sánchez fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre.

Lea también: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

La conversación sería con Herrera Lemos y fue revelada por el periodista mexicano Carlos Jiménez. En esta, el DJ mencionó que se reuniría con alguien a quien “le dicen el comandante”.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, fue lo que Herrera Lemos le respondió a alguien a través de WhatsApp, con quien se comprometió a enviarle la ubicación y a no tener reuniones en lugares privados.

Según las capturas de los mensajes, Regio Clown se iba a reunir en un restaurante con un escolta de la persona en cuestión, quien es llamada como Mariano. “Es el trabajador del comandante, amigo de Sergio”, dice el mensaje.

Ahora, las autoridades tratan de identificar con quien se estaba sosteniendo esta conversación para tener más pistas sobre lo ocurrido, pues de acuerdo a medios mexicanos cerca a los cadáveres se hallaron narcomensajes en donde se acusaba a los músicos de colombianos de “chapulines”, un término que es usado en México para hacer alusión a personas que cambian de lealtad entre grupos criminales.

Estos fueron los chats que darían pistas sobre la última reunión que tuvo DJ Regio Clown en México. Foto: @c4jimenez

Ese mensaje fue firmado, al parecer, por La Familia Michoacana, una de las bandas más violentas y con más presencia en el centro del país norteamericano, incluyendo el estado de México. Los artistas también eran acusados por estos criminales de ser presuntos vendedores de drogas que estaban operando sin el permiso de quienes dominaban en la zona.

Actualmente, este grupo criminal es liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”. Bajo su mando, la organización ha expandido su influencia más allá de Michoacán, extendiéndose hacia Guerrero, el Estado de México y zonas estratégicas del centro de México.

A esta organización se le atribuyen enfrentamientos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ataques a comunidades rurales y extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas.

Siga leyendo: Con un mensaje y señales de violencia, así fueron encontrados los cuerpos de B-King y Regio Clown en México

