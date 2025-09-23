x

Donald Trump se burla del entrenamiento de las milicias venezolanas: “una amenaza muy seria”

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en sus redes sociales con un tono irónico sobre un video “ultrasecreto” en donde se aprecia una parte del entrenamiento a civiles en Venezuela.

  • Donald trump publicó en su red social un video del entrenamiento de civiles venezolanos. Foto: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mostró un video “ultrasecreto” del entrenamiento de las milicias del régimen de Maduro y reaccionó a este.

A través de su red, Truth Social, el mandatario estadounidense respondió en tono irónico a imágenes de civiles venezolanos que estarían en lo que parece una escuela caminando sobre un campo con obstáculos cargando un fusil.

Lea también: Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro pidiéndole diálogo a Trump: “está plagada de mentiras”

“¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!”, posteó el republicano en su red social, calificando el video como “ultrasecreto”.

El video haría parte de la estrategia que estaría adoptando el régimen de Nicolás Maduro, quien luego de las amenazas de Estados Unidos en donde han señalado al líder chavista de ser el cabecilla del Cartel de los Soles y tras el despliegue militar en el mar Caribe, se ha empeñado en aumentar el número de las milicias en el país sudamericano.

El dictador le ha pedido a la población que se aliste en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por alrededor de 5.000 civiles y reservistas que fue creado por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Producto de ese llamado se ha visto en el complejo militar de Fuerte Tiuna a autobuses y carros desembarcando voluntarios, ya sea vestidos de civil o con uniformes paramilitares.

Mientras Maduro entrena civiles, Trump sube el tono de sus amenazas

La tensión entre Trump y Maduro cada vez aumenta, pues mientras el dictador venezolano muestra a través de canales estatales maniobras militares en las guarniciones y se hacen más virales videos de civiles entrenando en los campos de tiro, el mandatario estadounidense ha aprovechado las ruedas de prensa y sus redes para enviar mensajes cada vez más amenazantes al régimen chavista.

El último mensaje de Trump hacia Venezuela fue publicado el sábado, 20 de septiembre. Allí, el presidente estadounidense advirtió que habría consecuencias “incalculables” si se negaban a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su red social.

En contexto: Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta retorno de migrantes

Desde el mes de agosto, Estados Unidos ha ordenado un despliegue militar en el Caribe para combatir los cárteles del narcotráfico. Producto de ese despliegue se han dado dos bombardeos a embarcaciones en aguas caribeñas, donde la administración Trump ha acusado que en algunas de ellas viajaba presuntos integrantes del Tren de Aragua, otra organización que desde el gigante del norte han vinculado al dictador venezolano.

Siga leyendo: EE. UU. se estaría preparando para entrar a Venezuela con el objetivo de expulsar a Maduro

