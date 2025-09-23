Tras el asesinato de B-King y Regio Clown, reportan la desaparición de otro DJ de nacionalidad venezolana en México

Tres días después de la desaparición de los DJ colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) posteriormente hallados sin vida en México, se reportó la desaparición del venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la ficha difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) mexicana, Paredes Gamboa fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre.

El joven, originario de Caracas, Venezuela, alternaba su carrera artística como DJ en el sello Flow Factory Music Inc. con el trabajo de repartidor en una plataforma de domicilios, de acuerdo con la prensa mexicana.

Puede leer: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

En la alerta oficial se detallan señas particulares que podrían ayudar a su localización: mide 1.80 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene cabello negro y ojos color miel.

Al momento de su desaparición vestía una playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises. Además, porta tatuajes en el antebrazo izquierdo y en el pecho.