Así suena la nueva versión salsa de La tierra del olvido de Carlos Vives y el Grupo Niche

Desde hace algunas semanas Carlos Vives comenzó las celebraciones de los 30 años de la publicación de La tierra del olvido, un álbum fundamental no solo en su carrera artística, también dentro del panorama de la música contemporánea colombiana, y ahora presenta una edición especial de la canción que le da título a dicho trabajo discográfico.

Para esta nueva versión de La Tierra del olvido, Carlos Vives se unió con el legendario Grupo Niche. Así, el himno que cambió el rumbo del vallenato moderno y del sonido caribeño, se expande con la potencia y elegancia de la salsa del Pacífico.

Dos íconos, dos sonidos, una misma tierra. Por primera vez, Carlos Vives y Grupo Niche, símbolos indiscutibles de identidad y ritmo, se unen en una interpretación cargada de emoción, sabor y memoria. Esta nueva versión fue presentada en primicia durante la serenata a Santa Marta por sus 500 años, donde ambos artistas interpretaron la canción en vivo frente a más de cien mil personas con el mar Caribe como testigo.

Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded), una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.