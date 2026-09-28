¿Por qué los jóvenes colombianos están interesados en las novelas de Tomás González?

Son 43 años los que cumple el escritor colombiano Tomás González publicando sus libros, tanto de novelas como de relatos cortos, con los que continúa cautivando nuevos lectores, por lo que la mayor parte de su obra literaria continuamente es reeditada.

Han sido 17 obras, entre ellas, once novelas, cinco libros de cuentos y uno de poesía, que están teniendo una nueva edición y se ha convertido en tendencia, en especial entre los lectores más jóvenes que están descubriendo la obra de uno de los autores colombianos más relevantes de los últimos años.

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Es el caso de Primero estaba el mar, su primera novela publicada en 1983, de la cual Philippe Lançon, de Libération, dijo: “La historia de un paraíso buscado y encontrado, y que, al igual que el infierno, no concede gracia alguna. Un relato denso y perfecto”.

Para J. y Elena, el mar es el destino, el principio y el fin. Poco se imaginan hasta qué punto se les volverá insoportable ese futuro soñado, pues cuando van en busca de una vida frente al mar, se encuentran con un lugar más indómito de lo esperado y unos habitantes a veces indescifrables, ante los que tienen que inventarse las tareas y la convivencia del día a día.

En medio de la lucha que implica hacer de las ilusiones una realidad, sus sueños se van esfumando y, tal como las olas del mar, se vuelven invisibles en la arena.

Tan exuberante y salvaje es el paisaje como profunda y oscura la tragedia que sufren los protagonistas de esta historia en la que su autor es contundente con los hechos y las palabras.

Es considerado uno de los debuts más deslumbrantes de la literatura colombiana, “una revelación. Un libro de excepcional intensidad”, escribió en su momento Nils C. Ahl en Le Monde.

Otro de los libros más buscados actualmente de autoría de Tomás González es El rey del Honka-Monka, publicado por primera vez en 1995, con cinco cuentos fulminantes sobre personajes que, empujados por la pérdida o el deseo, se desvían de su vida prevista y emprenden viajes sin regreso, narrados con la sobriedad y la belleza de Tomás González.

Se trata de un catálogo de vidas que continúan pese a todo, como la del pintor que intenta sobrevivir a su duelo, pero cae en la indigencia en un país extranjero; la del admirable profesor de colegio que se deja llevar por el deseo, así lo que venga sea la ruina; la de la mujer que se empeña en embarcarse en un viaje marino en busca de algo parecido a una resolución; la del hombre que trata de sacudirse la violencia para ganarse el derecho de volver a casa; la del negociante y bailarín de salsa incansable, víctima de su doble vida.

El lector sigue a este quinteto de protagonistas, cuento a cuento, por las agobiantes calles neoyorquinas, por el laberinto de plantas sin control de un apartamento que acoge una pasión, por las olas trepidantes del océano, por un aguacero que sucede a traición, por las sombras y luces de un árbol de níspero, y poco a poco entendemos que aquellos lugares reflejan los espíritus perdidos pero impetuosos de sus personajes.

Para muchos, este es un excelente libro de entrada a la literatura de Tomás González, con retratos magistrales de mujeres y de hombres que no solo no se dejan tragar por el alud de la tragedia, sino que se aferran con ferocidad a las conmovedoras jornadas que los reivindican.

En el año 2000 publicó una de sus novelas considerada, esencial en su proyecto literario, con La historia de Horacio, el retrato íntimo y devastador de un hombre enfrentado al deterioro, la familia y la muerte, narrado con sobriedad luminosa y humor.