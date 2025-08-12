Estas son las pistas de la red que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay generó un profundo dolor en la nación, de la mano de un contundente reclamo a las autoridades para que atrapen a todos los implicados.

Hasta el momento se ha identificado a siete involucrados en la parte logística y operativa del atentado ejecutado el pasado 7 de junio en Bogotá, y la pista que la Policía seguía contra los posibles autores intelectuales acaba de llegar a un callejón sin salida, tras la confirmación de la muerte de José Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), el segundo al mando de la Segunda Marquetalia.

Se refugiaba en Venezuela, a órdenes de Luciano Marín (“Iván Márquez”), y al parecer estaba coordinando la reconstrucción de la columna móvil Teófilo Forero, la estructura que en el pasado funcionó como grupo élite de las Farc.

Los rumores sobre su muerte circularon en internet el 5 de agosto, con un comunicado atribuido a los “marquetalianos”. En él decían que el “Zarco Aldinever” había muerto en una emboscada del ELN en la frontera.

Este lunes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la situación fue confirmada con “inteligencia técnica”, refiriéndose a interceptación de comunicaciones. Sin embargo, no se sabe con exactitud en qué lugar fue dicha emboscada ni qué pasó con los cadáveres.

¿Pero cómo es que esto se conecta con el magnicidio de Miguel Uribe?

Aunque se analizan varias hipótesis, el director de la Policía, general Carlos Triana, está jugado con una: “Todo apunta a que la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”, dice.

La Dijín está tras el rastro de un exconvicto conocido como “Daniel” o “David”, exguerrillero de la columna móvil Teófilo Forero. Habría sido compañero de cárcel de Elder Arteaga (“el Costeño”), cuando este estuvo recluido en Meta, y se presume que al salir forjaron una alianza en la que “Daniel” lo contrataba para diferentes atentados.

La Policía cree que “Daniel” se esconde en Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde estaría conformando de nuevo la columna móvil Teófilo Forero, por instrucción de “Zarco Aldinever”, y que siguiendo sus órdenes habría contratado a “el Costeño” para coordinar el ataque a Uribe.

Ahora que Sierra es dado por muerto, los focos apuntan a su jefe “Iván Márquez”, quien continúa en Venezuela.