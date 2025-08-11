Video | “Rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel”: esposa de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pidió por primera vez justicia tras el magnicidio de su pareja, quien murió este lunes, 11 de agosto tras luchar 65 días por su vida. Lea aquí: De Diana a Miguel: así han sido las tragedias que han marcado a la familia Turbay “Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”, expresó Tarazona a su llegada al Salón Elíptico del Congreso, donde el político de 39 años será velado en cámara ardiente hasta el próximo miércoles.

Miguel Uribe Londoño junto a la foto de su hijo, Miguel Uribe Turbay, en el Salón Elíptico del Congreso donde será la cámara ardiente del político de 39 años. FOTO: AFP

“Quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz”, agregó la esposa de Uribe Turbay.

Tarazona, quien llegó al Congreso acompañada de sus hijas, agradeció al cuerpo médico de la Fundación Santa Fe, en cabeza del neurocirujano Fernando Hakim, por hacer “todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible para salvarle la vida a Miguel”. Siga leyendo: “Mamita linda, ven pronto”: el conmovedor video de Miguel Uribe Turbay con 4 años para su madre secuestrada “Sus médicos, enfermeros, cada uno de ellos, lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer”, expresó.

También dijo frente a las cámaras que estos dos meses en los que Uribe Turbay estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos fueron una “preparación” y que sin ellos, “hubiera sido imposible enfrentar este momento”. “Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor”, agregó.

“Se nos fue un hombre maravilloso”: María Claudia Tarazona sobre Miguel Uribe

La esposa del senador y precandidato presidencial aseguró que, tanto en la esfera privada como en la pública, se había ido “un hombre maravilloso”. “Para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mi”, sostuvo.