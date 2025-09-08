Las razas de perros que más aman el agua

Este video explora la red de presunta corrupción alrededor de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su “combo” de funcionarios y allegados. A través de una reveladora fotografía y testimonios, se detallan las acusaciones de malos manejos y sobrecostos en entidades como el AMVA, Metroparques, Inder y la EDU, evidenciando un modus operandi que incluía la modificación de estatutos y la triangulación de contratos para evadir licitaciones. La investigación de la Fiscalía