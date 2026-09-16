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Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

Este miércoles 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer los nominados a la edición número 27 de los Latin Grammy. Varios nombres colombianos entre los opcionados.

  • Karol G, Juanes, Aria Vega y Ryan Castro, entre los colombianos nominados al Latin Grammy. FOTOS Cortesía y EL COLOMBIANO
    Karol G, Juanes, Aria Vega y Ryan Castro, entre los colombianos nominados al Latin Grammy. FOTOS Cortesía y EL COLOMBIANO
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 5 minutos
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Los Latin Grammy ya tienen sus favoritos. Este año, la Academia Latina de la Grabación entregó los nominados a la edición 27 de estos premios, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

“Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla”.

Este año, la categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial:

Equilibrivm (Anitta)
Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)
Taracá (Jorge Drexler)
Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada)
Tropicoqueta (Karol G)
Femme fatale (Mon Laferte)
Muda (Carín León)
La vida era más corta (Milo J)
¿Dónde es el after? (Rawayana) y
Lux (Complete Works) (Rosalía)

En total son 60 categorías que reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad, que este año abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). “Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional”.

Los colombianos nominados

Karol G y Juanes celebran sus nominaciones este año y recordemos que este último ostenta el récord de ser el artista colombiano más ganador en estos premios con 27 gramófonos.

Karol G está nominada en la categoría Álbum del año y Mejor álbum de música urbana por su Tropicoqueta, también en Grabación del año y Canción del año por el tema Coleccionando Heridas al lado de Marco Antonio Solís; Mejor interpretación urbana por Dile Luna al lado de Eddy Lover; Mejor interpretación de reguetón por Verano Rosa al lado de Feid y particularmente una categoría en la que nunca había estado: Mejor Canción Regional Mexicana con la canción Ese hombre es malo. La bichota completa en total 7 nominaciones.

Juanes, por su parte, consiguió dos nominaciones:
- Canción del Año por Humano, al lado de Vivir Quintana
- Mejor Álbum Pop/ Rock, por su más reciente trabajo JuanesTeban

Noticia en desarrollo...

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