Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados

Los Latin Grammy ya tienen sus favoritos. Este año, la Academia Latina de la Grabación entregó los nominados a la edición 27 de estos premios, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

“Durante el Proceso de Premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla”.

Este año, la categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial:

Equilibrivm (Anitta)

Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Taracá (Jorge Drexler)

Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada)

Tropicoqueta (Karol G)

Femme fatale (Mon Laferte)

Muda (Carín León)

La vida era más corta (Milo J)

¿Dónde es el after? (Rawayana) y

Lux (Complete Works) (Rosalía)

En total son 60 categorías que reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad, que este año abarca del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026). “Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional”.