Un agricultor fue capturado por las autoridades brasileñas luego de contarle a ChatGPT su deseo de asesinar a su hijo de 8 años, atacar a otras personas y luego quitarse la vida.
Así lo describió la Policía después de que OpenAI, el creador de ChatGPT, denunciara los mensajes ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que luego notificó a las autoridades sobre lo que estaría ocurriendo.
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En uno de los chats, a los que tuvo acceso BBC News Brasil, se lee lo siguiente: “Le ofrecí 50.000 para que me matara a mí y a mi hijo, pero no quiso porque se trataba de un niño”. El mensaje haría referencia a un posible contacto con un sicario, quien al parecer se habría negado a participar en el crimen tras conocer que también estaba involucrado un menor de edad.