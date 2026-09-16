Un agricultor fue capturado por las autoridades brasileñas luego de contarle a ChatGPT su deseo de asesinar a su hijo de 8 años, atacar a otras personas y luego quitarse la vida. Así lo describió la Policía después de que OpenAI, el creador de ChatGPT, denunciara los mensajes ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que luego notificó a las autoridades sobre lo que estaría ocurriendo. Lea también: OpenAI da un giro y pide al Congreso de EE. UU. una regulación obligatoria para la IA En uno de los chats, a los que tuvo acceso BBC News Brasil, se lee lo siguiente: “Le ofrecí 50.000 para que me matara a mí y a mi hijo, pero no quiso porque se trataba de un niño”. El mensaje haría referencia a un posible contacto con un sicario, quien al parecer se habría negado a participar en el crimen tras conocer que también estaba involucrado un menor de edad.

El arresto en São Gabriel da Palha

El hombre, de 36 años, manifestó en otro mensaje que tenía deseos de “matar a gente”, pues le gustaba la sensación de “ver sufrir a otras personas”. Fue arrestado en São Gabriel da Palha el 19 de junio por las autoridades brasileñas, tres días después de que la unidad de delitos cibernéticos del Ministerio de Justicia brasileño remitiera el caso al departamento de Policía estatal. Su abogado afirmó que su defendido solo estaba “diciendo tonterías” a un chatbot y que no había cometido ningún delito. “Si hablar con la IA y decir tonterías es un delito, todo el mundo irá a la cárcel”, declaró el defensor Pedro Paulo Pessi al medio citado. Entérese: Anthropic confirmó que frenó complots de científicos que usaban la IA para crear armas biológicas El caso fue puesto en prioridad, según la comisaría de delitos cibernéticos de Espírito Santo, luego de que los investigadores determinaran que el agricultor tenía planes de terminar con la vida del niño antes del 20 de junio. Durante el allanamiento de la vivienda, las autoridades encontraron una cuerda amarrada con un nudo, lo que podría indicar una intención de quitarse la vida. También hallaron cuatro botellas que contenían sustancias no identificadas. En otro de los mensajes decía lo siguiente: “Si voy a un punto de venta de drogas y mato a unos cuatro delincuentes, me haría famoso en la ciudad. Después, solo tendría que matar a uno o dos policías y podría morir en paz”.

BBC News Brasil también conoció que el hombre tenía poco contacto con el menor, más allá del pago de la manutención. Esta circunstancia fue considerada por los investigadores como un posible motivo para determinar que el hombre pretendía cometer el crimen por resentimiento relacionado con dichos pagos. Cuando lo interrogaron, negó haber tenido la intención de matar a su hijo. Después de estar 54 días bajo custodia, fue puesto en libertad el 13 de agosto debido a retrasos en la investigación. Sin embargo, permanece bajo medidas de vigilancia electrónica y tiene prohibido contactar a su hijo o a la madre del menor. El caso continúa bajo investigación y las autoridades buscan establecer cuáles fueron las respuestas de ChatGPT durante las conversaciones y si estas pudieron haber influido de alguna manera en el comportamiento del hombre. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: “La IA tiene el potencial de matarnos a todos”: exempleado de Google se suma a las voces de alerta sobre el futuro de esta tecnología

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