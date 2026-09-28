“Si se moría, yo iba a ser libre”: mujer que quemó a su esposo en La Milagrosa, Medellín, contó la historia desde la cárcel

Laura María Rave Sánchez, la mujer condenada a 17 años y 9 meses de prisión por incendiar su casa para asesinar a su esposo el pasado 31 de enero en el barrio La Milagrosa, de Medellín, habló sobre lo que había sucedido durante la relación y aseguró que no se arrepentía del crimen. Incluso dijo que se gastó 20.000 pesos de gasolina para provocar la fatal conflagración.
Esta mujer relató lo ocurrido en la madrugada del último sábado de enero al podcast Testimonios Colombia, en una entrevista que entregó desde la Cárcel La Picaleña, de Ibagué, donde está recluida tras ser condenada por el asesinato de su esposo Alexis Ospina Piedrahita, en medio de una relación caracterizada por la violencia y los constantes regresos tras una serie de rupturas.