Presidencia se declara víctima en imputación a Laura Sarabia por caso de ‘chuzadas’

En el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá inició la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, excanciller y quien fuera la mano derecha del expresidente Gustavo Petro, por el caso del polígrafo a Marelbys Meza.

Sarabia será imputada por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, por hechos ocurridos en enero de 2023, cuando se perdió una maleta con dinero y documentos de su apartamento.

La investigación reveló que, para determinar quién estaría detrás del supuesto robo, Meza fue sometida a una prueba de polígrafo. A partir de ese procedimiento se conocieron una serie de presuntas irregularidades en las que terminaron involucrados varios oficiales de la Policía.

En medio de la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, durante el Gobierno de De la Espriella, aseguró que la Presidencia se considera víctima de los hechos al considerar que el polígrafo se llevó a cabo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño.