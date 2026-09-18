Nuevo libro sacude a la familia real: hermano de Lady Di revela el “alivio” de Carlos III la noche del accidente

Un libro de memorias escrito por Charles Spencer, conde Spencer y hermano de la princesa Diana de Gales, está sacudiendo a la familia real británica con revelaciones que van desde la madrugada del accidente de París hasta los meses previos a la boda de 1981.
El canto del cisne. Diana, mi hermana reconstruye, con citas textuales y episodios que Diana le confió en vida, una imagen de Carlos III que el Palacio de Buckingham ya ha intentado contrarrestar desde que el Daily Mail publicó los primeros fragmentos.