Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia

De una conversación con sus sobrinos sobre la historia colombiana surgió la idea que llevó a la investigadora y diseñadora Ángela Granados a escribir un libro que permitiera acercar, a personas como ella, la historia de aquellas mujeres que participaron en uno de los hechos más importantes de nuestra historia nacional: la independencia del antiguo Virreinato de la Nueva Granada.
El resultado fue Heroínas de la historia: Las próceres olvidadas, un libro de 312 páginas que reúne más de 100 historias de mujeres que fueron clave en este hito nacional.
Después de aquella conversación –el detonante, como ella misma cuenta, cuando se percató de que solo conocía la historia desde una única versión–, la investigadora colombiana radicada en Nueva York comenzó el trabajo que sustenta el libro. Primero buscó textos que explicaran la historia de Colombia de forma sencilla y, poco a poco, fue adentrándose en libros más complejos y en materiales de archivo, como los que resguarda el Archivo General de la Nación. En ese proceso encontró más de 10.000 referencias a mujeres que fueron cruciales para la independencia.