¿Cierra Lili Pink? Fiscalía confirmó que más de 400 tiendas seguirán abiertas mientras avanza investigación

Pese al proceso de extinción de dominio que avanza sobre la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, sus tiendas seguirán operando con normalidad en el país mientras se resuelve la situación judicial.
Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación, que precisó que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, lo que en la práctica significa que los puntos de venta seguirán abiertos bajo administración provisional del Estado.
En tanto, mientras se surte el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.
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