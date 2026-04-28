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¿Cierra Lili Pink? Fiscalía confirmó que más de 400 tiendas seguirán abiertas mientras avanza investigación

El proceso por lavado de activos y contrabando sacude a Lili Pink, pero la Fiscalía General de la Nación confirmó que los locales seguirán operando mientras se define el proceso de extinción de dominio.

  • Las tiendas de la marca no cerrarán pese a la intervención estatal. FOTO: CORTESÍA
    Las tiendas de la marca no cerrarán pese a la intervención estatal. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 33 minutos
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Pese al proceso de extinción de dominio que avanza sobre la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, sus tiendas seguirán operando con normalidad en el país mientras se resuelve la situación judicial.

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación, que precisó que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, lo que en la práctica significa que los puntos de venta seguirán abiertos bajo administración provisional del Estado.

En tanto, mientras se surte el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados.

Le puede interesar: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones

Más de 400 tiendas intervenidas, pero en operación

El proceso afecta además de otros activos como inmuebles, vehículos y una sociedad. Sin embargo, la medida no implica cierres.

Las diligencias se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, como parte de una investigación que se extendió por cerca de cinco años.

En total, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales entrarán en etapa de administración estatal mientras avanza el proceso ante jueces de extinción de dominio.

Investigación por lavado de activos y contrabando

El caso está relacionado con una presunta red empresarial que habría utilizado la estructura de la marca para facilitar el ingreso de mercancía al país y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

Según el ente acusador, el esquema habría estado conformado por importadoras, comercializadoras y empresas de papel que simulaban operaciones de comercio exterior, fragmentaban transacciones y dificultaban la trazabilidad del dinero.

Las cifras del caso son de alto impacto: se investiga un posible lavado de activos por más de $730.000 millones, un enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones y un contrabando que superaría los $75.000 millones. A esto se suman decomisos de mercancía por más de $54.000 millones.

Lea más: ¿Quiénes son los dueños de Lili Pink, la marca de ropa envuelta en un proceso de extinción de dominio?

El origen de la marca y su expansión en el país

La dimensión del caso también pone el foco sobre una de las marcas más reconocidas del comercio minorista en Colombia. Lili Pink fue fundada hace cerca de 20 años por los hermanos David y Max Abadi, hijos del empresario textil Hyman Abadi, figura destacada del sector en el país.

En menos de dos décadas, la marca logró posicionarse como la principal cadena de ropa interior femenina en Colombia, liderando el segmento de ventas al detal e incluso superando a competidores históricos como Leonisa.

Hacia 2015, la compañía fue adquirida por el holding panameño Lili Brands, que pasó a ser su principal accionista.

En el país, la operación y el modelo de franquicias están a cargo de Fast Moda S.A.S., empresa responsable de la expansión y funcionamiento de la marca.

Conozca también: Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a más de 300 tiendas de Lili Pink en Colombia

A corte de 2024, Fast Moda S.A.S. reportaba un patrimonio de $31.867 millones y unos ingresos anuales de $514.881 millones, con un nivel de endeudamiento de 89,6%.

Además de su peso en el comercio, la marca también tiene un impacto relevante en el empleo. Se estima que la operación en Colombia genera más de 2.300 puestos de trabajo en áreas como ventas, logística, administración y diseño.

Por ahora, el proceso judicial continúa y las órdenes de captura contra directivos están en fase de materialización. Sin embargo, el mensaje de las autoridades es que la operación comercial no se detendrá.

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