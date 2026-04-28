¿Cierra Lili Pink? Fiscalía confirmó que más de 400 tiendas seguirán abiertas mientras avanza investigación

Pese al proceso de extinción de dominio que avanza sobre la cadena de ropa interior femenina Lili Pink, sus tiendas seguirán operando con normalidad en el país mientras se resuelve la situación judicial. Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación, que precisó que “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, lo que en la práctica significa que los puntos de venta seguirán abiertos bajo administración provisional del Estado. En tanto, mientras se surte el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces especializados. Le puede interesar: Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones

Más de 400 tiendas intervenidas, pero en operación

El proceso afecta además de otros activos como inmuebles, vehículos y una sociedad. Sin embargo, la medida no implica cierres. Las diligencias se llevaron a cabo en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, con apoyo del Ejército Nacional, como parte de una investigación que se extendió por cerca de cinco años. En total, la Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, los cuales entrarán en etapa de administración estatal mientras avanza el proceso ante jueces de extinción de dominio.

Investigación por lavado de activos y contrabando

El caso está relacionado con una presunta red empresarial que habría utilizado la estructura de la marca para facilitar el ingreso de mercancía al país y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. Según el ente acusador, el esquema habría estado conformado por importadoras, comercializadoras y empresas de papel que simulaban operaciones de comercio exterior, fragmentaban transacciones y dificultaban la trazabilidad del dinero. Las cifras del caso son de alto impacto: se investiga un posible lavado de activos por más de $730.000 millones, un enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones y un contrabando que superaría los $75.000 millones. A esto se suman decomisos de mercancía por más de $54.000 millones. Lea más: ¿Quiénes son los dueños de Lili Pink, la marca de ropa envuelta en un proceso de extinción de dominio?

El origen de la marca y su expansión en el país