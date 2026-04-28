Fiscalía revela detalles del caso Lili Pink: el lavado de activos podría superar los $730.000 millones

Tras conocerse el operativo contra la reconocida marca Lili Pink, este martes la Fiscalía General de la Nación confirmó por medio de un comunicado que presuntamente ese conglomerado empresarial habría facilitado el ingreso de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
De acuerdo con la investigación, la estructura estaría conformada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que simulaban operaciones de comercio exterior. A través de este esquema ingresaban mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad.
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Las maniobras incluían la fragmentación de transacciones, la simulación de relaciones comerciales y estrategias para evadir controles aduaneros, lo que dificultaba la trazabilidad de los recursos y permitía su incorporación al sistema económico formal.