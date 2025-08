Limp Bizkit anunció concierto en Colombia: conozca todos los detalles

Durante la semana pasada, en varias zonas de Bogotá aparecieron vallas publicitarias con la frase Keep on Rollin Colombia, como parte de la expectativa para un nuevo concierto de gran formato en la ya apretada agenda de espectáculos que vive el país.

Este lunes se conoció que la mítica agrupación Limp Bizkit tendrá una única presentación en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 5 de diciembre, haciendo parte de Loserville, el nuevo festival de música alternativa organizado por Breakfast Live.

Con más de 40 millones de discos vendidos en el mundo, múltiples nominaciones a los premios Grammy, y álbumes icónicos como Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water y Significant Other, Limp Bizkit es una de las bandas más influyentes del nu metal y del rock de los años 90 y 2000.

Sus hits como Break Stuff, Nookie, My Way y Rollin marcaron una época, y hoy siguen vigentes gracias a una base de fans que atraviesa generaciones. Su regreso a Bogotá representa un hito para la música alternativa en Latinoamérica. La última vez que la banda estuvo en el país fue en 2024 en el Festival Estéreo Picnic.

Este martes, en la taquilla de TuBoleta del Movistar Arena, se llevó a cabo una venta presencial que recuerda la dinámica de compra de boletería de antaño y que incluyó una escarapela conmemorativa. La venta al público general será a partir del 6 de agosto, a las diez de la mañana.