En Estados Unidos ponen lupa a plata de la campaña de Petro y buscan incluirlo en Lista Clinton

La crisis diplomática entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño amenaza con transcender de la esfera política y económica a la judicial, tras las amenazas de varios líderes políticos norteamericanos de impulsar sanciones e investigaciones contra el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano.
El primer campanazo de alerta lo dio el senador republicano Bernie Moreno, uno de los congresistas que le habla al oído al presidente Donald Trump.
“Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró Moreno.
Sus palabras fueron secundadas por Marshall Billingslea, ex subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, quien hoy es consultor del Instituto Hudson, una organización dedicada a la investigación de políticas de seguridad y finanzas ilícitas.
En una audiencia pública ante el Senado de EE.UU., aseveró que “el régimen que ha fomentado la plaga socialista, que se ha extendido por Latinoamérica, es el venezolano. Es dinero venezolano corrupto y sucio el que financió la campaña de Petro. También canalizaron dinero hacia México y Brasil”.
La Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre las acciones que tomará en contra de Petro y de Colombia, luego de que Trump declarara el pasado fin de semana que su homólogo era “un líder del narcotráfico” y “un lunático con problemas mentales”.
Extraoficialmente circula una información en los pasillos de Washington, según la cual habría 35 personas de su círculo cercano bajo la lupa.
Petro también ha escalado su discurso, en particular en contra del senador Moreno.
En su último Consejo de Ministros afirmó que el republicano “me tiene ad portas de ser juzgado por el señor Trump y sus jueces, que considero independientes”.
Y luego arremetió, sin mostrar las pruebas, contra un familiar suyo: “El hermano de Bernie Moreno apareció en esa operación de lavado de tierras, la de la Hacienda San Simón. Su otro hermano, expresidente del BID, embajador de Colombia en EE. UU., Alberto Moreno, está metido en otro negocio, el robo del Banco del Pacífico”.