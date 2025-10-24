“No tengo un dólar en EE. UU., no hay ninguna cuenta qué congelarme”: Petro critica a Trump tras inclusión en la Lista Clinton

Al final de la tarde de este viernes, sobre las 6:00 p.m., el presidente Gustavo Petro acudió a la Plaza de Bolívar en Bogotá y –portando un saco en el que reivindica su intentona constituyente–, criticó con dureza al presidente Donald Trump tras incluirlo a él y a su círculo familiar en la Lista Clinton.

“No he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta qué congelarme, no tengo ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en Estados Unidos”, declaró el primer mandatario.

En desarrollo...