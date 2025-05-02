Defensa de Álvaro Uribe presentó la lista de los 75 testigos que citará en el juicio contra el expresidente

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó a la Fiscalía el listado de los testigos que citará a las audiencias durante el juicio que se sigue contra el político por supuesto soborno de testigos.
De acuerdo con el documento, conocido por EL COLOMBIANO, este es el orden las personas próximas a citar, incluyendo al propio acusado:
1. ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
2. SANTIAGO URIBE VÉLEZ.
3. ANDRÉS FELIPE ARIAS.
4. JUAN FELIPE AMAYA MEJÍA.
5. FRANKLIM GEOVANI GUEVARA BERNAL
6. MARIO URIBE ESCOBAR.
7. HUGO RAMIREZ.
8. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ.
9. RAMÓN QUINTERO SANCLEMENTE.
10. DIEGO PÉREZ HENAO.
11. DIEGO JAVIER CADENA RAMÍREZ.
12. HONORIO HENRIQUEZ
13. RUBY CHAGÜI SPATH
14. JUAN MANUEL DAZA.
15. NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
16. MARÍA CLAUDIA DAZA.
17. JUAN GUILLERMO MONSALVE.
18. DEYANIRA GÓMEZ SARMIENTO.
19. HÉCTOR ROMERO AGUDELO.
20. LUZ MARINA PINEDA MUÑOZ
21. MARTHA MONSALVE PINEDA.
22. ÓSCAR MONSALVE CORREA.
23. ÓSCAR MONSALVE PINEDA.
24. JUAN GUILLERMO VILLEGAS.
25. MERCEDES ARROYABE.
26. FRANKLIN CASTAÑEDA.
27. DIANA ASTRID FIGUEROA
28. ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA.
29. CARLOS FERNANDO SALAZAR/CARLOS ROJAS
ALFARO/CLAUDIA LUQUE DÍAZ
30. Dictamen pericial de ÓSCAR VALERO LOAIZA.
31. JUAN MANUEL AGUILAR.
32. ROQUE ARISMENDI JARAMILLO / LILIANA MARÍA CORREA.
33. FABIO VALENCIA COSSIO.
34. MANUEL RETURETA.
35. JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ.
36. RODRIGO LARA RESTREPO.
37. LISA M. RUTH.
38. ÁLVARO CADENA.
39. GERMÁN GÓMEZ ROJAS.
40. NOHORA ZULETA.
41. HILDA JEANETH NIÑO FARFÁN
42. ARMANDO FARFÁN.
43. HERNANDO TORRES BARRERA.
44. PABLO ANTONIO CRIOLLO REY
45. JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN.
46. SOFÍA REYES MÉNDEZ.
47. GISELLA MATAMOROS.
48. FABIÁN ROJAS.
49. CARLOS ENRIQUE VÉLEZ
50. DARLEY GUZMÁN PÉREZ.
51. JUAN JOSÉ SALAZAR CRUZ.
52. SAMUEL ARTURO SÁNCHEZ CAÑÓN.
53. HERNÁN DARÍO CADAVID.
54. CARLOS ALBERTO CRUZ.
55. HARLINGTON MOSQUERA
56. CLARA AZUCENA LÓPEZ/ROQUE JULIO DUARTE.
57. LEONARDO HOYOS GÓMEZ/MICHELLE ALEXANDER
MONTOYA ZAPATA/ALBA LUCÍA VASCO
CAMPUZANO/CRISTINA CANO.
58. FRANK GIOVANNY GUTIÉRREZ.
59. WILSER DARÍO MOLINA.
60. LEONARDO DE JESÚS AGUDELO.
61. RAMIRO DE JESÚS HENAO SARMIENTO
62. GABRIEL MUÑOZ RAMÍREZ
63. HUMBERTO GÓMEZ GARRO.
64. MARIO HUMBERTO JIMÉNEZ SALINAS.
65. JHON JAMES GRANJA.
66. JAIRO ESPEJO RIVERA.
67. JOSÉ MIGUEL GIL SOTELO.
68. RAÚL AGUDELO MEDINA.
69. LUIS ALIPIO RODRÍGUEZ.
70. NICOLÁS JURADO MONSALVE.
71. JOSÉ DEL CARMEN GELVES.
72. ANCIZAR BARRIOS LOZADA.
73. ÓSCAR ÁLVAREZ MUÑOZ
74. LUZ MIREYA LÓPEZ RODRÍGUEZ.
75. CAROLINA VARGAS VILLAMIL
NOTICIA EN DESARROLLO...