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Defensa de Álvaro Uribe presentó la lista de los 75 testigos que citará en el juicio contra el expresidente

Entre los llamados están sus familiares Santiago y Mario Uribe, así como el exfiscal Néstor Humberto Martínez.

  • Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. FOTO:
    Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. FOTO:
Nelson Ricardo Matta Colorado
hace 47 minutos
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La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezada por el abogado Jaime Granados, presentó a la Fiscalía el listado de los testigos que citará a las audiencias durante el juicio que se sigue contra el político por supuesto soborno de testigos.

De acuerdo con el documento, conocido por EL COLOMBIANO, este es el orden las personas próximas a citar, incluyendo al propio acusado:

1. ÁLVARO URIBE VÉLEZ.

2. SANTIAGO URIBE VÉLEZ.

3. ANDRÉS FELIPE ARIAS.

4. JUAN FELIPE AMAYA MEJÍA.

5. FRANKLIM GEOVANI GUEVARA BERNAL

6. MARIO URIBE ESCOBAR.

7. HUGO RAMIREZ.

8. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ.

9. RAMÓN QUINTERO SANCLEMENTE.

10. DIEGO PÉREZ HENAO.

11. DIEGO JAVIER CADENA RAMÍREZ.

12. HONORIO HENRIQUEZ

13. RUBY CHAGÜI SPATH

14. JUAN MANUEL DAZA.

15. NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

16. MARÍA CLAUDIA DAZA.

17. JUAN GUILLERMO MONSALVE.

18. DEYANIRA GÓMEZ SARMIENTO.

19. HÉCTOR ROMERO AGUDELO.

20. LUZ MARINA PINEDA MUÑOZ

21. MARTHA MONSALVE PINEDA.

22. ÓSCAR MONSALVE CORREA.

23. ÓSCAR MONSALVE PINEDA.

24. JUAN GUILLERMO VILLEGAS.

25. MERCEDES ARROYABE.

26. FRANKLIN CASTAÑEDA.

27. DIANA ASTRID FIGUEROA

28. ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA.

29. CARLOS FERNANDO SALAZAR/CARLOS ROJAS

ALFARO/CLAUDIA LUQUE DÍAZ

30. Dictamen pericial de ÓSCAR VALERO LOAIZA.

31. JUAN MANUEL AGUILAR.

32. ROQUE ARISMENDI JARAMILLO / LILIANA MARÍA CORREA.

33. FABIO VALENCIA COSSIO.

34. MANUEL RETURETA.

35. JUAN CARLOS SIERRA RAMÍREZ.

36. RODRIGO LARA RESTREPO.

37. LISA M. RUTH.

38. ÁLVARO CADENA.

39. GERMÁN GÓMEZ ROJAS.

40. NOHORA ZULETA.

41. HILDA JEANETH NIÑO FARFÁN

42. ARMANDO FARFÁN.

43. HERNANDO TORRES BARRERA.

44. PABLO ANTONIO CRIOLLO REY

45. JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN.

46. SOFÍA REYES MÉNDEZ.

47. GISELLA MATAMOROS.

48. FABIÁN ROJAS.

49. CARLOS ENRIQUE VÉLEZ

50. DARLEY GUZMÁN PÉREZ.

51. JUAN JOSÉ SALAZAR CRUZ.

52. SAMUEL ARTURO SÁNCHEZ CAÑÓN.

53. HERNÁN DARÍO CADAVID.

54. CARLOS ALBERTO CRUZ.

55. HARLINGTON MOSQUERA

56. CLARA AZUCENA LÓPEZ/ROQUE JULIO DUARTE.

57. LEONARDO HOYOS GÓMEZ/MICHELLE ALEXANDER

MONTOYA ZAPATA/ALBA LUCÍA VASCO

CAMPUZANO/CRISTINA CANO.

58. FRANK GIOVANNY GUTIÉRREZ.

59. WILSER DARÍO MOLINA.

60. LEONARDO DE JESÚS AGUDELO.

61. RAMIRO DE JESÚS HENAO SARMIENTO

62. GABRIEL MUÑOZ RAMÍREZ

63. HUMBERTO GÓMEZ GARRO.

64. MARIO HUMBERTO JIMÉNEZ SALINAS.

65. JHON JAMES GRANJA.

66. JAIRO ESPEJO RIVERA.

67. JOSÉ MIGUEL GIL SOTELO.

68. RAÚL AGUDELO MEDINA.

69. LUIS ALIPIO RODRÍGUEZ.

70. NICOLÁS JURADO MONSALVE.

71. JOSÉ DEL CARMEN GELVES.

72. ANCIZAR BARRIOS LOZADA.

73. ÓSCAR ÁLVAREZ MUÑOZ

74. LUZ MIREYA LÓPEZ RODRÍGUEZ.

75. CAROLINA VARGAS VILLAMIL

NOTICIA EN DESARROLLO...

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