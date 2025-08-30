El regreso del lobo terrible y el debate sobre la desextición de animales

Imagine por un momento el aullido de un animal que no se oye en la Tierra desde hace 10.000 años. La escena es potente, cinematográfica. Pero la ciencia, menos proclive al mito, dice otra cosa: lo que algunos celebran como “regreso” del lobo terrible no es una resurrección, sino un experimento de edición genética que replica rasgos de una especie ya desaparecida, y ese matiz cambia el debate: no se trata solo de si podemos, se trata de qué estamos haciendo realmente y para qué.
Le puede interesar: Descubren nueva especie de orquídea en Colombia y su nombre le rinde homenaje a Jorge Velosa
El caso estalló con el anuncio del Colossal Biosciences –una empresa estadouniense de biotecnología e ingeniería genética que trabaja para desextinguir varios animales extintos–, que presentó a Rómulo, Remo y Khaleesi como lobos terribles nacidos tras reescribir 14 genes clave del lobo gris para que coincidieran con variantes identificadas en material genético antiguo. La compañía sostiene que estos cambios bastaron para producir diferencias visibles —tamaño, conformación craneal y mandibular, pelaje, vocalizaciones— y que las mismas técnicas podrían ayudar a evitar nuevas extinciones: desde fortalecer elefantes ante el calentamiento global hasta “devolver” diversidad genética a especies en cuello de botella. Y claro que la narrativa es seductora, el problema, advierten investigadores colombianos, es confundir recreación parcial de rasgos con desextinción de una especie.
“El mayor riesgo es que la gente crea que la extinción no importa porque todo lo vamos a recuperar dentro de diez o veinte años. No es tan fácil como suena. Lo que se logra no es el mismo animal original, es un híbrido que termina siendo otra cosa”, explica Sergio Solari, coordinador del Grupo de Mastozoología de la Universidad de Antioquia. Y la diferencia no es semántica: clonación es copiar un genoma existente y edición es modificar segmentos de ADN para parecerse a otro. En el caso reportado, no se “insertó” ADN antiguo del lobo terrible en un lobo gris, se reescribieron genes del lobo gris guiados por referencias paleogenómicas. “Si a un libro le arrancamos una página, tal vez no pase nada, sin embargo, puede que justo ahí estuviera lo esencial. Así ocurre con los genomas fragmentarios: lo que falta podría ser lo que hacía viable al organismo en su ambiente”, añade Solari.
Alejandra Bonilla, bióloga y doctora en Ecología y Evolución, coincide en la precisión: “14 genes frente a 20.000 no significan desextinción. Podemos obtener la apariencia de un lobo terrible, aunque en esencia siguen siendo lobos comunes”. A escala de genoma, señala, hablamos de un puñado de ediciones frente a decenas de miles de genes. A escala ecológica, el salto es abismal: una especie no es un individuo. “Sin diversidad genética la probabilidad de adaptación es bajísima y aumentan los riesgos de enfermedades. Lo que tenemos son tres animales parecidos, no una población viable”, subraya.