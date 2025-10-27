Los acusan de extorsionar hasta a repartidores de huevos en Robledo

3 y 4
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham en plena tensión diplomática entre ambos países.
Este lunes 27 de octubre, en horas de la tarde, murió el histórico empresario antioqueño, quien durante sus últimos años compartió en familia. Lo que don José María comenzó en un taller, hoy es una compañía con presencia en más de 20 países.
La icónica estructura sufre un evidente abandono que pone en riesgo a quienes aún utilizan el puente. Un tribunal dio un plazo de 45 días para clausurar el puente.
Las autoridades se encuentran investigando las razones de la colisión del bus, que se dirigía con los hinchas hacia Argentina para la vuelta de las semis de Copa Libertadores vs. Racing.
Desde hace un par de años, las tabletas dejaron de ser accesorios y se convirtieron en herramientas de trabajo y lectura cotidiana. Apple y Huawei miden fuerzas en el mercado colombiano con dos apuestas muy distintas, ¿cuál es mejor?