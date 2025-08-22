Los gatos ferales, peligro para la fauna silvestre

3 y 4
El precio interno del café en Colombia alcanzó su mayor nivel del año, impulsado por aranceles en EE.UU., heladas en Brasil y especulación financiera.
El experimentado director técnico, de 64 años, regresó al banco azul luego de varios años de haber conseguido la estrella 14 en 2012 y tras la sorpresiva salida del antioqueño David González. ¿Podrá rescatar al equipo?
Un camión cargado con cilindros explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, dejando seis muertos, más de 60 heridos y un profundo dolor en la ciudad por las víctimas que cayeron en medio del atentado.
El trabajador fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
Los combates entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo mantienen en zozobra a Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde comunidades campesinas e indígenas quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado.
