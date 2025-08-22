Los gatos ferales, peligro para la fauna silvestre

Un menor, un taxista y una mujer embarazada, entre las víctimas del atentado en Cali

Un camión cargado con cilindros explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali, dejando seis muertos, más de 60 heridos y un profundo dolor en la ciudad por las víctimas que cayeron en medio del atentado.