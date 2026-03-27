Bolivia y Jamaica siguen en la lucha por el pase al Mundial 2026, ¿qué viene para estas selecciones?

Las selecciones de Bolivia y Jamaica se mantuvieron de pie en sus respectivas misiones de volver a un Mundial de fútbol al vencer el jueves en la noche jueves a Surinam y a Nueva Caledonia, respectivamente, en las semifinales de los repechajes intercontinentales que se disputan en México.

En el estadio de Monterrey, Bolivia se impuso 2-1 a Surinam con una emotiva remontada en el repechaje B.

Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48. Bolivia vino de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72’, y Miguel Terceros, al 79’ de penal.

“Tuvimos mucha tenencia, pero lamentablemente sin gol, después hicimos un replanteamiento importante y los jugadores sacaron el carácter, no se dieron por vencidos. Estamos en presencia de un plantel que no da por perdido nada, que no se desmoronó ante el 1-0 y sacó fuerzas de adentro”, dijo Óscar Villegas, seleccionador boliviano.

Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

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La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33.547 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además atestiguó el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

El imponente Gigante de Acero -así llaman en México al estadio del Monterrey- se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Las decepciones acumuladas durante tantos años se convirtieron en sentidas arengas, especialmente con el grito de las tres sílabas: “Bo bo bo, Li li li, Via via via”, el mismo que alentara a la generación que se clasificó por última vez al Mundial de 1994.