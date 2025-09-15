¿Los perros pueden comer dulce?

Fiscalía advierte que hubo negligencia en el caso de Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto: su cuidador tenía denuncias por maltrato animal

Pese a múltiples alertas de la comunidad, la Policía Ambiental y la Secretaría de Gestión Ambiental no actuaron a tiempo para rescatar a Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto. La Fiscalía presentó pruebas de omisión y el juez ordenó investigar si hubo negligencia de las autoridades.