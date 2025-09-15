¿Los perros pueden comer dulce?

3 y 4
Pese a múltiples alertas de la comunidad, la Policía Ambiental y la Secretaría de Gestión Ambiental no actuaron a tiempo para rescatar a Sherlock, el perro quemado vivo en Pasto. La Fiscalía presentó pruebas de omisión y el juez ordenó investigar si hubo negligencia de las autoridades.
El exjugador verdolaga, Francisco Pacho Foronda, analiza la irregularidad del conjunto antioqueño en la Liga y habla sobre si es pertinente o no un cambio de técnico en este momento, además de la responsabilidad de los jugadores.
Los cabecillas de las disidencias de las Farc son dos de los criminales más buscados por las autoridades.
Edwin Cardona no logra recuperar su rol protagónico tras los errores ante Sao Paulo. Javier Gandolfi se tambalea en el banquillo verde.
Ocurrió en el corregimiento Nutibara, de este municipío del Occidente antioqueño, cuando se disponía a reparar las tejas de su vivienda, afectadas por el movimiento telúrico.
