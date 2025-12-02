Lucho Garzón encabezará la lista al Senado de la coalición entre la Alianza Verde y En Marcha; le ganó puja a Angélica Lozano

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, obtuvo 20 votos frente a los 7 del senador Jonathan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’; y los 5 alcanzados por Angélica Lozano, quedando así como la cabeza del listado de la Alianza Verde para las elecciones legislativas del 2026. Garzón tuvo el apoyo de En Marcha —el movimiento del exministro Juan Fernando Cristo—, que lo presentó como una figura capaz de desactivar las tensiones que atraviesa la colectividad. Ante los conflictos internos que presenta la coalición, el nombre de Garzón tomó fuerza durante las últimas semanas como la persona que podría unificar y reducir las tensiones internas del partido. Le recomendamos leer: 5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer Por otro lado, ‘Jota Pe’ Hernández defendió su aspiración recordando los más de 187.000 votos que consiguió en 2022, pero no prosperó su protagonismo en la lista. Además, los congresistas Ariel Ávila y Angélica Lozano también se encontraban dentro de la puja.

Justamente, la congresista del Partido Verde, que entró a la contienda a último momento, antes de que se conociera la decisión dentro de la militancia, afirmó a través de sus redes sociales que iba “con toda por encabezar la lista al Senado por el Partido Verde”. Pero no le fue suficiente para ser la primera opción de la coalición.

De igual manera, Andrea Padilla, buscó ese primer renglón, impulsada por el sector del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pero se retiró justo antes de la votación final. Sin embargo, el gobernador de Boyacá había promovido inicialmente a su hermano, Jhon Amaya, pero su nombre generó resistencia dentro de las bases de la coalición. Gracias a esto, el mandatario cambió de postura y, en las últimas horas, impulsó al representante Duvalier Sánchez. Amplíe la noticia: Elecciones 2026: Verdes y En Marcha anuncian lista conjunta al Congreso con miras a marzo En Marcha, al mando del exalcalde bogotano y el exministro Juan Fernando Cristo, toman fuerza dentro de la Alianza Verde que venía ya con fracturas internas y discrepancias en la colectividad. Además, si bien el partido contrató una encuesta para intentar definir al aspirante más competitivo para encabezar la lista, esto fue contraproducente. Este ejercicio terminó generando inconformidad en las filas del partido y, además, no tuvo carácter vinculante ni decisivo en la elección de la cabeza del listado.

Garzón fue alcalde de Bogotá entre el 2004 y 2008 por el Polo Democrático y se desempeñó como ministro de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante el 2019 volvió a intentar llegar a la Alcaldía de Bogotá, por medio de la inscripción de firmas, sin embargo, desistió de su aspiración y se terminó adhiriendo a la candidatura de Claudia López. Lea también: “Estaba muy necio, tenía implosionado el proceso”: detalles inéditos de la ruptura entre el Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño La Alianza Verde tiene previsto inscribir sus listas esta semana, antes del cierre fijado por la Registraduría para el 8 de diciembre. La lista a la Cámara por Bogotá la encabezará Catherine Juvinao, una de las congresistas que le ha hecho un fuerte control político al gobierno de Gustavo Petro y su gestión durante los últimos años.

