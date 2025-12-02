Lucho Garzón encabezará la lista al Senado de la coalición entre la Alianza Verde y En Marcha; le ganó puja a Angélica Lozano

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, obtuvo 20 votos frente a los 7 del senador Jonathan Pulido Hernández, ‘Jota Pe’; y los 5 alcanzados por Angélica Lozano, quedando así como la cabeza del listado de la Alianza Verde para las elecciones legislativas del 2026.
Garzón tuvo el apoyo de En Marcha —el movimiento del exministro Juan Fernando Cristo—, que lo presentó como una figura capaz de desactivar las tensiones que atraviesa la colectividad.
Ante los conflictos internos que presenta la coalición, el nombre de Garzón tomó fuerza durante las últimas semanas como la persona que podría unificar y reducir las tensiones internas del partido.
Por otro lado, ‘Jota Pe’ Hernández defendió su aspiración recordando los más de 187.000 votos que consiguió en 2022, pero no prosperó su protagonismo en la lista. Además, los congresistas Ariel Ávila y Angélica Lozano también se encontraban dentro de la puja.