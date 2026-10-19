En el centro de Medellín se abrió una ludoteca gratuita donde los niños aprenden jugando

Desde el 15 de octubre, los niños de Medellín tienen un nuevo lugar para jugar en el centro de la ciudad. Comfenalco Antioquia, la caja de compensación familiar del departamento, abrió su primera ludoteca experimental en Medellín. Queda dentro de la Casa Barrientos para la Lectura Infantil, en el barrio La Candelaria. La entrada es gratuita para familias afiliadas y no afiliadas, y abre de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Una ludoteca es un espacio dedicado al juego. En una biblioteca hay libros. En una ludoteca hay juguetes, juegos y materiales didácticos para que los niños aprendan mientras se divierten. Esta fue pensada para los niños de primera infancia, es decir, de 0 a 6 años, y sus familias. Tiene más de 30 metros cuadrados y elementos para que los niños descubran, jueguen y exploren con los cinco sentidos.