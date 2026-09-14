Blindaje bávaro para Luis Díaz: el Bayern Múnich frena críticas y respalda al colombiano ante su crisis goleadora

Cinco partidos y una sola anotación. Las cifras del arranque de la temporada 26/27 de Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich en Europa distan del impacto mostrado puntualmente la campaña pasada con los bávaros.
La suplencia frente al Elversberg y una definición de taco que rozó el gol encendieron el debate periodístico en Alemania. Sin embargo, en la interna del vigente campeón alemán, el diagnóstico es claro: no hay alarma, solo una sequía pasajera.
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