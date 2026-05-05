Luis Díaz es el mejor calificado de la Champions League, según portal especializado de fútbol

El colombiano Luis Díaz, que viene haciendo un gran torneo con el Bayern Múnich, fue calificado como el mejor de su equipo en la Champions League, según publicó The Touchline, medio especializado en fútbol internacional. De acuerdo con el informe de este medio, las estadísticas confirman a Luis Díaz como el jugador con mejor rendimiento en la actual edición de la UEFA Champions League, superando a sus compañeros Harry Kane y Michael Olise. También le puede interesar: Luis Javier Suárez anotó ante Vitória Guimarães e igualó récord de Jackson Martínez en Liga de Portugal El guajiro tiene un promedio de calificación de 8.7, el más alto de la actual Champions League, teniendo en cuenta datos como goles marcados, asistencias logradas, precisión de pases y duelos ganados.

Luis Díaz con la calificación de 8.27 supera a jugadores como Vitinha del PSG con 8.20, mientras que Harry Kane también del Bayern Múnich aparece con 8.18 seguido de Michael Olise con 8.12. Este dato es bastante relevante, ya que Lucho le gana el pulso a jugadores como Kane, que, además de ser el goleador del equipo, es en la actualidad uno de los mejores nueve del fútbol mundial, y a Olise, calificado como la nueva joya del balompié internacional. Lea también: ¿Se filtró la lista? Un video destapa la posible convocatoria de Colombia al Mundial 2026 Los números de Lucho son brillantes: 11 partidos disputados, 891 minutos acumulados, siete goles anotados, cuatro asistencias y un porcentaje de precisión en los pases de un 89.19%. Pero no solo es en Champions; los números de Díaz en Bundesliga, por ejemplo, son también para enmarcar con 25 goles, 17 asistencias en 47 juegos disputados, acumulando 3.760 minutos jugados en la temporada.