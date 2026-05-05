Luis Díaz es el mejor calificado de la Champions League, según portal especializado de fútbol

El colombiano Luis Díaz, que viene haciendo un gran torneo con el Bayern Múnich, fue calificado como el mejor de su equipo en la Champions League, según publicó The Touchline, medio especializado en fútbol internacional.
De acuerdo con el informe de este medio, las estadísticas confirman a Luis Díaz como el jugador con mejor rendimiento en la actual edición de la UEFA Champions League, superando a sus compañeros Harry Kane y Michael Olise.
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El guajiro tiene un promedio de calificación de 8.7, el más alto de la actual Champions League, teniendo en cuenta datos como goles marcados, asistencias logradas, precisión de pases y duelos ganados.