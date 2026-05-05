Lucho Díaz, protagonista en la presentación de la nueva camiseta del Bayern Múnich

A un día del encuentro de vuelta por la semifinal de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG, el equipo alemán presentó su nueva indumentaria, y el colombiano Luis Díaz fue uno de los protagonistas principales del lanzamiento. El colombiano que ha sido una de las figuras de la temporada del Bayern Múnich tanto en la Bundesliga y Champions League, desde su llegada al club en julio de 2025 el Guajiro acumula 25 goles y 17 asistencias, actuando en 46 partidos. Además el colombiano acumula 47 partidos, 18 goles y cuatro asistencias. También le puede interesar: Luis Díaz, figura en el equipo ideal de la semana de Champions tras su exhibición en París vs. PSG Pero las cifras de Díaz van mucho más allá, pues tras el juego de ida de la semifinal de la Champions League ante el Paris Saint-Germain y el medio tiempo que jugó luego por la Bundesliga, Lucho se consolidó como el jugador con más minutos disputados en su equipo durante la temporada, alcanzando los 3.760 minutos.

El colombiano no solo ya rompió su propio récord de minutos sumando sus participaciones con clubes y selección, sino que también está cerca de lograrlo únicamente a nivel de clubes. Todo esto en su primer año con el Bayern Múnich, lo que ha despertado inquietudes sobre el estado físico en el que podría llegar al Mundial.

Bayern busca la remontada en el Allianz Arena

El Bayern, que pierde la serie por un gol, espera con su público darle la vuelta al resultado y confirmarse como semifinalista de la Champions League, uno de los objetivos que tiene el equipo para la temporada, en la que ya aseguró el título de la Bundesliga de manera anticipada. Entérese: ¿El gol al PSG el mejor de la historia de Lucho Díaz? Vea sus 10 golazos Ahora, en el Allianz Arena con su público y el impulso de remontar el Bayern saltará al campo con la idea de avanzar a la final de la Champions, y para lograrlo debe dejar en el camino al actual campeón. Los aficionados cafeteros estarán a la expectativa este miércoles, cuando, desde las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, arranca la vuelta de la semifinal entre Bayern Múnich y PSG con la ilusión de que Lucho Díaz sea el vencedor y vaya con su equipo en busca de su primera orejona.

Por ahora, el presente de Luis Díaz es brillante. Ha sido clave en la Champions con goles determinantes ante rivales como Real Madrid y el propio PSG y se espera que sea trascendental en la vuelta para que los alemanes puedan avanzar a la final. Amplíe la noticia: Crece la ola de elogios a Luis Díaz en toda Europa: todos hablan de él En la otra semifinal, la serie está igualada entre Atlético de Madrid y Arsenal y este martes, a partir de las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, será el duelo para conocer al primer clasificado a la final de la Champions. Para la presente edición de Champions, el lugar elegido para el juego por el título es el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el próximo sábado 30 de mayo.

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