Lucho Díaz, protagonista en la presentación de la nueva camiseta del Bayern Múnich

A un día del encuentro de vuelta por la semifinal de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG, el equipo alemán presentó su nueva indumentaria, y el colombiano Luis Díaz fue uno de los protagonistas principales del lanzamiento.

El colombiano que ha sido una de las figuras de la temporada del Bayern Múnich tanto en la Bundesliga y Champions League, desde su llegada al club en julio de 2025 el Guajiro acumula 25 goles y 17 asistencias, actuando en 46 partidos. Además el colombiano acumula 47 partidos, 18 goles y cuatro asistencias.

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Pero las cifras de Díaz van mucho más allá, pues tras el juego de ida de la semifinal de la Champions League ante el Paris Saint-Germain y el medio tiempo que jugó luego por la Bundesliga, Lucho se consolidó como el jugador con más minutos disputados en su equipo durante la temporada, alcanzando los 3.760 minutos.

El colombiano no solo ya rompió su propio récord de minutos sumando sus participaciones con clubes y selección, sino que también está cerca de lograrlo únicamente a nivel de clubes. Todo esto en su primer año con el Bayern Múnich, lo que ha despertado inquietudes sobre el estado físico en el que podría llegar al Mundial.