Vincent Kompany reveló la sanción que recibiría Luis Díaz tras expulsión en la Champions League

El colombiano Luis Díaz, quien atraviesa un gran momento futbolístico, volverá a las canchas este sábado, cuando su equipo, Bayern Munich, se enfrente al Friburgo por la jornada once de la Bundesliga, en la que el cuadro bávaro marcha sólido en el liderato con 28 puntos producto de nueve triunfos y un empate.

Pero antes de este encuentro, que comenzará a las 9:30 de la mañana en el Allianz Arena, el guajiro, que se reintegró a su club luego de la doble fecha de amistosos Fifa, en la que anotó en el triunfo 3-0 de Colombia ante Australia, volvió a ser tema de conversación en Alemania.

Lea: ¿Por qué el golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín era “imposible” de hacer? Esto dice la física

Esto debido a la sanción que deberá afrontar en la Liga de Campeones tras la tarjeta roja que recibió en el duelo contra el PSG luego de la falta cometida al marroquí Achraf Hakimi.

Mientras se está a la espera del veredicto final por parte de la Uefa, en el Bayern Múnich optan por la calma y la confianza.

Este viernes, en rueda de prensa, el técnico del cuadro germano, el belga Vincent Kompany, defendió al extremo colombiano y dejó claro que la expulsión no altera su papel protagónico en el equipo.

“Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que aportarnos su energía. El partido contra Arsenal no es un factor determinante”, empezó diciendo el estratega, que tiene a la vez a su elenco en la primera posición de la Champions con 12 puntos, los mismos que el Arsenal, contra el que se medirá este miércoles 26 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

Para Kompany, Díaz solo se perdería ese juego en el certamen europeo. “Según tengo entendido, está sancionado un partido. No sé cuándo se anunciará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”, agregó el orientador.

Lucho cumple una temporada brillante en su nuevo conjunto y tras su salida del Liverpool. Hasta la fecha registra 11 goles y 5 asistencias en 17 partidos disputados.

Siga leyendo: Orlando Berrío dice que “Luis Díaz tendría que estar compitiendo por el Balón de Oro”; estos serían sus méritos