En vivo | Bayern Múnich (1) - St. Pauli (1), Luis Díaz clave en el gol del Bayern para el empate antes de la final del primer tiempo

El colombiano Luis Díaz regresa a la nómina titular del Bayern Múnich, tras su ausencia en Champions debido a una reciente expulsión, con la ilusión de ayudar para que su club mantenga el invicto en la liga alemana.

El duelo que arrancó a las 9:30 a.m., de este sábado se puede ver en Colombia a través de Disney+.

El conjunto de Vincent Kompany llega como el equipo más sólido de la Bundesliga en lo que va de curso y como líder absoluto, mientras que St. Pauli aparece en apuros en la lucha por la permanencia y a un solo punto de ingresar a la zona de descenso.

El último gol del Guajiro en la liga alemana fue el pasado 8 de noviembre frente a Unión Berlín, en un duelo que terminó empatado con dos tantos para cada club. En total, Díaz registra cinco goles en competencia.