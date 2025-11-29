x

En vivo | Bayern Múnich (1) - St. Pauli (1), Luis Díaz clave en el gol del Bayern para el empate antes de la final del primer tiempo

El cuadro que dirige Vincent Kompany es líder absoluto, mientras que St. Pauli aparece en apuros en la lucha por la permanencia.

    El colombiano Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich este sábado. FOTO TOMADA X @FCBayern
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
bookmark

El colombiano Luis Díaz regresa a la nómina titular del Bayern Múnich, tras su ausencia en Champions debido a una reciente expulsión, con la ilusión de ayudar para que su club mantenga el invicto en la liga alemana.

El duelo que arrancó a las 9:30 a.m., de este sábado se puede ver en Colombia a través de Disney+.

El conjunto de Vincent Kompany llega como el equipo más sólido de la Bundesliga en lo que va de curso y como líder absoluto, mientras que St. Pauli aparece en apuros en la lucha por la permanencia y a un solo punto de ingresar a la zona de descenso.

El último gol del Guajiro en la liga alemana fue el pasado 8 de noviembre frente a Unión Berlín, en un duelo que terminó empatado con dos tantos para cada club. En total, Díaz registra cinco goles en competencia.

Siga acá el minuto a minuto

Minuto 44: Gol del Bayern Múnich. En gran acción de Luis Díaz, que gana la pelota y cayéndose en el área punteó el balón para que su compañero, Raphaël Guerreiro, rematara y venciera al arquero para el empate, antes de irse al descanso.

Minuto 6: Sorprenden a Bayern Múnich y pierde parcialmente el duelo ante St. Pauli con tanto de Andreas Hountondji. Tras perder la pelota en salida, Andreas recibió el pase y sacó un remate de pierna izquierda cruzado para batir a Manuel Neuer.

Utilidad para la vida