Tras renunciar a Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía lanzará su propia firma de consultoría

El centro de pensamiento económico Fedesarrollo confirmó la semana pasada que aceptó la carta de renuncia de Luis Fernando Mejía de la dirección ejecutiva de la entidad, luego de 7 años de estar al frente de la entidad. La dimisión obedece a nuevos retos personales.

En conversación con EL COLOMBIANO, el reputado economista confesó que tomó la decisión porque lanzará su propia firma de consultoría: “Voy a dedicarme a algo que quería hacer desde hace varios años y que es un reto personal y profesional”, dijo.

Precisó que la nueva firma tendrá su inauguración a partir de enero del próximo año. El economista revelará el nombre de la nueva empresa en los próximos días.

Su enfoque estará en brindar asesoría especializada en estudios sociales, económicos y también relacionados con la inteligencia artificial. “Creo que es un momento apropiado luego de más de 20 años de trayectoria profesional. Será algo interesante que voy a sumir y enfrentar”, mencionó.

La nueva empresa de asesoría contará con Mejía como senior y líder del equipo, pero también dispondrá del apoyo de algunos profesionales junior.