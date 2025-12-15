Industria manufacturera crece en octubre, pero aún no recupera niveles previos, según la Andi

Según los resultados publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la producción industrial creció 1,9% en octubre, mientras que las ventas aumentaron 2,4%.

De las 39 actividades industriales incluidas en la encuesta, 25 registraron variaciones positivas en producción y 24 en ventas, lo que evidencia un comportamiento favorable en la mayoría de los sectores durante el mes analizado. Entre las actividades que más contribuyeron al aumento de la producción industrial en octubre se destacan la fabricación de vehículos automotores y sus motores, con un crecimiento del 35,1%, la fabricación de otros tipos de equipo de transporte, que avanzó 23,1%, y la fabricación de muebles, colchones y somieres, con un incremento del 12,8%. Estos resultados reflejan un mejor desempeño en segmentos específicos de la industria, que lograron compensar parcialmente las caídas registradas en otros sectores. No obstante, el informe del Dane también evidencia retrocesos en algunas ramas industriales. En octubre, las industrias básicas de hierro y acero registraron una caída del 14,7%, seguidas por la fabricación de productos de caucho, con una disminución del 14,3%, y la elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados, que cayó 11,3%.

Comportamiento de la industria en lo corrido de 2025

En el acumulado entre enero y octubre de 2025, la producción industrial presentó un crecimiento de 2,2% y las ventas aumentaron 2,3% frente al mismo periodo del año anterior. Desde el enfoque sectorial, 24 de las 39 actividades industriales registraron variaciones positivas en producción y 25 lo hicieron en ventas durante los primeros diez meses del año. Las actividades que más han jalonado el crecimiento de la producción manufacturera en lo corrido del año son la trilla de café, con un aumento del 36,6%, la fabricación de otros tipos de equipo de transporte, que creció 33,9%, y la elaboración de alimentos preparados para animales, con un incremento del 12,8%.

En contraste, algunos sectores han mostrado un comportamiento desfavorable en lo acumulado de 2025. Entre enero y octubre, la fabricación de productos de caucho registró una caída del 10,4%, las industrias básicas de hierro y acero disminuyeron 10,1% y la fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques cayó 8,6%.

Un crecimiento aún insuficiente para una recuperación plena

Pese a los resultados positivos al cierre de octubre, la industria manufacturera aún no logra recuperar su nivel de producción, luego de dos años consecutivos con tasas negativas. Este comportamiento evidencia una recuperación gradual y heterogénea entre los distintos sectores.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señaló que “mientras algunas actividades han logrado un crecimiento sostenido como trilla de café y consumo en bienes como motocicletas, aún persiste una marcada heterogeneidad entre sectores, como el automotriz que permanece rezagado”. En este contexto, destacó que “los dos últimos meses del año son determinantes para consolidar el cierre industrial”. El dirigente gremial también advirtió que persisten desafíos relevantes para el desempeño del sector manufacturero, entre ellos la incertidumbre económica y política, las tensiones geopolíticas, la inseguridad y las políticas económicas que afectan cadenas productivas como la minero-energética y la construcción.